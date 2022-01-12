Машина с финскими номерами застряла на размытой канализационными водами дороге Петрозаводска (ФОТО)

Горожане пожаловались, что на улице Питкярантской в Петрозаводске произошла коммунальная авария, в результате чего размыло дорогу, где теперь застревают автомобили.

В редакцию «Столицы на Онего» петрозаводчанка прислала фото и рассказала, что уже несколько дней у домов №18,16 и 16-а по улице Питкярантской транспортный коллапс.

«В районе дома №18 по улице Питкярантская (дорога по улице Питкярантская от улицы Сортавальской до Карельского проспекта) уже неделю не устраняют последствия коммунальной аварии. В результате чего массы наслаиваются и замерзают прямо на дороге. В появившихся проталинах застревает автотранспорт. Затруднен проезд к домам №№ 18,16,16а по улице Питкярантская. Застревают по нескольку машин за час. Для помощи попавшим в трудную ситуацию водителям останавливаются встречные машины и вынуждены блокировать движение по улице Питкярантская», - написала горожанка.

По ее словам, она обращалась за помощью в ГИБДД и ЕДДС, где приняли заявки, но ситуация осталась прежней.

«В среду, 12 января, весь день машины продолжают проваливаться в котлованы, люди тратят время на извлечение автотранспорта, вынуждены ждать помощи. В целях предупреждения автолюбителей, установлен произвольный знак-щит для обеспечения безопасности движения. АО «ЕРЦ РК» перенесли свои контейнеры для мусора с контейнерной площадки прямо на дорогу, чтобы оставалась возможность их обслуживания», - рассказала петрозаводчанка и сфотографировала машину с финскими номерами, которая провалилась в промоину, от чего водитель был обескуражен.

«Почему это возможно?» — наивно спрашивают гости из Финляндии.

В пресс-службе «Водоканала» редакции сообщили, что сегодня рабочие выехали на устранение течи канализационного колодца на улице Питкярантской.

Ранее эти работы не были выполнены, так как бригады работали на авариях, где была угроза отключения жителей от водоснабжения.