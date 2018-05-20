Машина сбила школьника в Петрозаводске

Легковой автомобиль сбил 11-мальчика в центре столицы Карелии.

По данным ГИБДД Карелии, 19 мая в 17.20 на улице Анохина 33-летний водитель Daewoo Nexia сбил пешехода, который перебегал проезжую часть вне установленного места, в зоне видимости пешеходного перехода.

"В результате аварии травмы получил 11-летний школьник, пострадавший госпитализирован", - отметили в ГИБДД.