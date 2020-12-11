Машина улетела в кювет и перевернулась на федеральной трассе в Карелии

Для ликвидации последствий ДТП в Пряжинском районе Карелии понадобилась помощь спасателей.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в пятницу 11 декабря в 11:10 пожарно-спасательное подразделение Пряжинского района (в составе 3 человек и 1 единицы техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге.

В Пряжинском районе Карелии на 390 км федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола" произошло опрокидывание автомобиля в кювет.

Автомобиль получил механические повреждения. О пострадавших не сообщается.