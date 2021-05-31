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«Машина в хлам»: опубликованы фото страшной аварии в Карелии, где погиб пенсионер из Мурманска

Новости. Происшествия
10:27, 01 Июня 2021
фото: © ДТП ПТЗ

В ДТП на «встречке» на трассе в Сегежском районе один человек погиб и трое пострадали.

Напомним, в минувшее воскресенье, 30 мая, в 13.30 в Сегежском районе, на 729 км федеральной автодороги Р-21 «Кола», 22-летний водитель автомобиля УАЗ Pickup допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Kia Rio.

 

В результате ДТП 64-летний водитель Kia Rio, житель Мурманска, погиб. Пострадала 56-летняя пассажирка Kia, также жительница Мурманска. Сам виновник ДТП — водитель УАЗа и его 22-летний пассажир тоже получили травмы. Все пострадавшие госпитализированы.

 

Как пишут на сайте ДТП ПТЗ, столкновение двигающихся во встречных направлениях транспортных средств произошло на относительно прямом участке автодороги. От лобового столкновения легковой автомобиль развернуло на проезжей части, пикап отбросило за пределы проезжей части в кювет. Машины получили сильные повреждения.

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Комментарии

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кир
2021-06-01 10:39:40
Для чего живем? Чтобы так закончить, - сказал кот.
Гость
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