Машинист РЖД, выезжавший за пределы Карелии, заболел коронавирусом

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал о новых случаях заражения COVID -19 в регионе.

Напомним, за минувшие сутки в республике подтверждены еще 13 новых случаев коронавируса.

Как рассказал Артур Парфенчиков, 8 – в Петрозаводске, 1 человек – в поселке Пяозерский Лоухского района (семья находится на карантине сразу после приезда заболевшей дочери из Петрозаводска).

Еще 1 случай подтвержден в Суоярви (местный житель - машинист РЖД, выезжавший за пределы Карелии) и 1 – в Олонце (контакт с ранее заболевшим). Также еще 2 случая (семейные контакты с заболевшим) подтверждены у жителей поселка Киндасово Пряжинского района, где в начале недели был выявлен очаг инфекции.

Артур Парфенчиков еще раз настоятельно попросил жителей Карелии, выезжающих за пределы республики в командировки, особенно тщательно относиться к соблюдению мер изоляции и санитарных норм.

«Помните о своей ответственности перед земляками», - написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Напомним, на сегодняшний день в Карелии официально зарегистрировано 215 заболевших новой коронавирусной инфекцией.