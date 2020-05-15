890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Энергетически истощился и намерен отдохнуть": в "Карелавтотрансе" сменился директор 10
15.05.2020 15:53
Уголовное дело ждет нарушителя, который после драки устроил ДТП в Петрозаводске 1
15.05.2020 12:24
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПЕРВАЯ СМЕРТЬ В КАРЕЛИИ ОТ COVID-19, ОТОПЛЕНИЕ ПОКА НЕ ОТКЛЮЧАТ И 10 ТЫСЯЧ НА ДЕТЕЙ
15.05.2020 21:00

Машинист РЖД, выезжавший за пределы Карелии, заболел коронавирусом

Новости. Общество
10:22, 16 Мая 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал о новых случаях заражения COVID -19 в регионе.

Напомним, за минувшие сутки в республике подтверждены еще 13 новых случаев коронавируса.

Как рассказал Артур Парфенчиков, 8 – в Петрозаводске, 1 человек – в поселке Пяозерский Лоухского района (семья находится на карантине сразу после приезда заболевшей дочери из Петрозаводска).

Еще 1 случай подтвержден в Суоярви (местный житель - машинист РЖД, выезжавший за пределы Карелии) и 1 – в Олонце (контакт с ранее заболевшим). Также еще 2 случая (семейные контакты с заболевшим) подтверждены у жителей поселка Киндасово Пряжинского района, где в начале недели был выявлен очаг инфекции.

Артур Парфенчиков еще раз настоятельно попросил жителей Карелии, выезжающих за пределы республики в командировки, особенно тщательно относиться к соблюдению мер изоляции и санитарных норм.

«Помните о своей ответственности перед земляками», - написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Напомним, на сегодняшний день в Карелии официально зарегистрировано 215 заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-16 10:39:39
По бабам нельзя шастать в период карантина. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2020, 09:47
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
09.05.2020, 15:07
Особый режим въезда-выезда граждан могут ввести в Петрозаводске из-за Covid-19
13.05.2020, 06:40
Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии
13.05.2020, 17:08
Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске
10.05.2020, 12:57
Первые изменения ограничительных мер в Карелии начали действовать сегодня
09.05.2020, 15:50
В Петрозаводске пришлось вызывать полицию, чтобы медики сделали тест на Covid-19

Чтиво

14.05.2020 14:46
Личное мнение
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 7
Угроза эпидемии коронавируса напугала власти и жителей Карелии больше, чем СПИД.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
08.05.2020 15:08
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

День Победы в Петрозаводске, 9 мая 2020 год
10.05.2020 22:27
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»