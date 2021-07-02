Машины раскидало по дороге в Петрозаводске после столкновения (ВИДЕО)

На улице Мерецкова в Петрозаводске произошла групповая авария.

Как сообщается на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии», 2 июля в 19.04 на улице Мерецкова, в районе пересечения с улицей Володарского, столкнулись три автомобиля.

Камера компании «Сампо.ру» запечатлела момент ДТП, когда двигавшийся по улице Мерецкова автомобиль протаранил вторую машину, поворачивающую с Мерецкова на Володарского.

После встречного столкновения один автомобиль отбросила на тротуар, а второй на встречную полосу, где произошло еще одно столкновение.

Все транспортные средства получили механические повреждения. Информация о пострадавших уточняется.