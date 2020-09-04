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"Маски в Швеции почти никто не носит"

Новости. Общество
13:13, 05 Сентября 2020
фото: Валерий Поташов
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Бывший житель Петрозаводска рассказал, как Швеция перенесла коронавирусную пандемию без жесткого карантина и масочного режима.

В конце августа специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро высказался в поддержку шведской стратегии борьбы с коронавирусом, которая прежде подвергалась острой критике как в России, так и в Европейском союзе. Доктор Набарро отметил ставку властей Швеции на сознательность населения, которая позволила им не вводить cерьезных ограничительных мер, и сегодня ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в этой стране выглядит более благополучно, чем во многих государствах, где действовал жесткий карантин.

"Столица на Онего" поговорила с бывшим петрозаводчанином Никитой Михайловым, который живет сейчас в Уппсале и преподает в Университете Даларны, и попросила его поделиться собственными впечатлениями от "шведской стратегии".  

"Маски в Швеции почти никто не носит. Точнее, людей в масках можно было встретить на улицах и раньше, в сезон эпидемии гриппа. Но массового ношения масок как не было, так и нет, и никто не требует их надевать. На входе в магазины стоят бутылки с дезинфектором и коробки с одноразовыми перчатками. Кто-то ими пользуется, кто-то нет, но опять же, поскольку никакого волевого решения на этот счет нет, то каждый определяет свое поведение сам", - заявил Никита Михайлов.

Подробности читайте далее.

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Комментарии

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новый
2020-09-05 15:53:20
Либерасты пытаются навязать западные ценности, но этого не будет. Там эти персонажы не нужны, а здесь фукусятину разводят.
amez
2020-09-05 14:40:44
Третий раз давать этот материал с сомнительным выводом и под провокационным для Карелии заголовком не очень хорошо. Ибо: вот по текущей статистике три показателя для трёх стран: смертность (% от заболевших); смертность (человек на 100000 населения); % заболевших от населения.
Швеция - 6,87%; 57; 0,83%
Финляндия - 4,09%; 6 (!); 0,15% (!)
Россия - 1,73% (!); 12; 0,7%
Особо нечем хвалиться шведам с такими данными по коронавирусу.
кир
2020-09-05 14:59:20
amez, верная реплика. В.Поташов туда вырвался и хрень всякую пишет.
карел
2020-09-05 14:21:09
Правильно и делают , свободные люди намордники не носят , не собаки же они .
кир
2020-09-05 16:22:57
карел, не надо истерить. Маски - один из способов защиты от вируса.
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