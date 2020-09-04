Бывший житель Петрозаводска рассказал, как Швеция перенесла коронавирусную пандемию без жесткого карантина и масочного режима.

В конце августа специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро высказался в поддержку шведской стратегии борьбы с коронавирусом, которая прежде подвергалась острой критике как в России, так и в Европейском союзе. Доктор Набарро отметил ставку властей Швеции на сознательность населения, которая позволила им не вводить cерьезных ограничительных мер, и сегодня ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в этой стране выглядит более благополучно, чем во многих государствах, где действовал жесткий карантин.

"Столица на Онего" поговорила с бывшим петрозаводчанином Никитой Михайловым, который живет сейчас в Уппсале и преподает в Университете Даларны, и попросила его поделиться собственными впечатлениями от "шведской стратегии".

"Маски в Швеции почти никто не носит. Точнее, людей в масках можно было встретить на улицах и раньше, в сезон эпидемии гриппа. Но массового ношения масок как не было, так и нет, и никто не требует их надевать. На входе в магазины стоят бутылки с дезинфектором и коробки с одноразовыми перчатками. Кто-то ими пользуется, кто-то нет, но опять же, поскольку никакого волевого решения на этот счет нет, то каждый определяет свое поведение сам", - заявил Никита Михайлов.

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