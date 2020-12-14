Масочный рейд: проверка ТРЦ "Тетрис" на ковидоустойчивость

В магазинах и в торговых центрах уже не раз проводились проверки на предмет соблюдения эпидемиологических требований.

В этом году требования к сфере торговли и услуг становятся жёстче. Мы решили проверить ближайший торговый центр и узнать какие меры безопасности предпринимает администрация "Тетриса", чтобы посетители чувствовали себя защищенными, совершая покупки к Новому году.

В ходе рейда в ТРЦ "Тетрис" мы обратили внимание на наличие средств индивидуальной защиты и дезинфекции, а также информационных вывесок для покупателей, разметок и перегородок. Изучили график регулярной санитарной обработки помещений и обратили внимание на выполнение других требований и рекомендаций властей. Результаты проверки читайте здесь.