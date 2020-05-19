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"Масочный режим" в Карелии соблюден не во всех магазинах, заявил глава Минэка

Новости. Общество
10:34, 20 Мая 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
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Министр экономического развития и промышленности республики Олег Ермолаев обратился к бизнесменам с просьбой обеспечить соблюдение мер безопасности в торговых точках в период распространения COVID-19.

Ермолаев призвал бизнесменов следить за использованием медицинских масок и соблюдением социальной дистанции. Он указал на необходимость не допускать единовременного скопления клиентов в своих заведениях. Он отметил, что на данный момент не все предприниматели соблюдают эти меры. 

"Проведенным мониторингом свыше 500 торговых объектов установлено, что торговые предприятия в целом готовы к выполнению установленных ограничений, однако не всегда обеспечивают их выполнение", - заявил Олег Ермолаев. 

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

 

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