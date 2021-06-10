Масштабный пожар на севере Карелии угрожал жилым домам (ФОТО)

Ночной пожар в Беломорске ликвидировали подразделения со всего района, сообщили в МЧС Карелии.

Ночью 10 июня пожарные подразделения Беломорского района были подняты по тревоге — полыхал большой деревянный сарай в городе, на улице Лесная, 25. Рядом находился деревянный жилой дом, а также другие хозяйственные постройки. Сигнал о пожаре поступил в 02.38 минут, и уже через несколько минут спасатели были на месте.

Всего в тушении огня принимали участие 16 человек личного состава и 5 единиц техники. На помощь беломорским пожарным прибыли коллеги из поселка Летнереченский и даже Сумского посада. В 04.35 пожар был полностью ликвидирован.

В паблике «Беломорская трибуна» — наша газета» появились фото ночного пожара.