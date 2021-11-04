Массовая авария произошла в праздничный день на оживленном перекрестке Петрозаводска (ВИДЕО)

В День народного единства на Первомайском проспекте столкнулись три автомобиля.

Сегодня, 4 ноября, в 13.23 в Петрозаводске на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Шотмана произошла авария с участием трех автомобилей.

Момент ДТП был зафиксирован на камеру наружного наблюдения компании «Сампо».

Судя по всему, один из легковых автомобилей затормозил перед пешеходным переходом в момент, когда там загорался запрещающий сигнал светофора. Затем в него сзади въехала вторая легковушка, и в нее в свою очередь врезался фургон.

Как уточнили в службе МЧС, в ликвидации последствий аварии участвовали 4 сотрудника и одна единица техники пожарно-спасательного подразделения Петрозаводска.

Информация о пострадавших уточняется. Необходимо отметить, что скорая была на месте аварии уже через несколько минут.