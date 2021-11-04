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Массовая авария произошла в праздничный день на оживленном перекрестке Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:01, 04 Ноября 2021

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В День народного единства на Первомайском проспекте столкнулись три автомобиля.

Сегодня, 4 ноября, в 13.23 в Петрозаводске на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Шотмана произошла авария с участием трех автомобилей.

Момент ДТП был зафиксирован на камеру наружного наблюдения компании «Сампо».

Судя по всему, один из легковых автомобилей затормозил перед пешеходным переходом в момент, когда там загорался запрещающий сигнал светофора. Затем в него сзади въехала вторая легковушка, и в нее в свою очередь врезался фургон.

Как уточнили в службе МЧС, в ликвидации последствий аварии участвовали 4 сотрудника и одна единица техники пожарно-спасательного подразделения Петрозаводска.

Информация о пострадавших уточняется. Необходимо отметить, что скорая была на месте аварии уже через несколько минут.

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Комментарии

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лишьбыпротив
2021-11-04 15:36:36
Значит есть деньги на бензин, чтобы бесцельно шастать по городу во время пандемии.
Саныч
2021-11-04 15:45:54
лишьбыпротив, нифига ты эксперт.
Саныч
2021-11-04 15:35:37
Если количество машин, попавших в аварию, более одной, то она считается массовой.
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