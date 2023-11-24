Массовая авария со смертельным исходом произошла на трассе «Кола»

В Ленинградской области человек погиб в ДТП с участием микроавтобуса.

Массовая авария произошла на федеральной трассе в Волховском районе Ленинградской области. Перед ДТП Ford Transit вылетел на полосу встречного движения и задел две иномарки. Об этом пишет 47news.

Как сообщает 27 ноября пресс-служба полицейского главка, накануне около девяти вечера на 117-м километре трассы Р-21 «Кола» микроавтобус Ford Transit под управлением 31-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Arkana 42-летнего водителя. Судя по фото с места ДТП, у машины серьезно искорежен моторный отсек и передняя часть салона.

Французская легковушка улетела в кювет, а «Форд» срикошетил в «Киа Спортейдж», которая двигалась в попутном направлении. Этой иномаркой управлял 60-летний мужчина, машина врезалась в стоявший у проезжей части эвакуатор.

От полученных травм водитель Renault Arkana скончался на месте ДТП. 46-летняя пассажирка «француза» и водитель микроавтобуса госпитализированы с тяжелыми травмами.

По факту аварии проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.