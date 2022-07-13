Массовая индексация пенсий пройдет с 1 августа

С 1 августа 2022 года власти проиндексируют пенсии работающим и неработающим пенсионерам, которые относятся к определенным категориям населения.

Повышение коснется более 7 млн пенсионеров.

Об этом сообщили «Известиям» в Пенсионном фонде России. Работающие пенсионеры, которые получают дополнительные баллы за страховые отчисления, будут получать на 314,07 рубля больше.

Изменения не затронут тех, кто получает социальную и государственную пенсию. Для них действуют фиксированные выплаты.

В подписанном законе есть несколько «узких» мест, которые следует расшифровать дополнительно, отметила управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

«Согласно пункту 3 ч. 2 ст. 18 закона № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 года, индексация производится тем работающим пенсионерам, которые имеют на своем счету неучтенные пенсионные баллы. Это означает, что тем, кто закончил трудовую деятельность в прошлом году, пенсию проиндексируют, а тем, кто раньше, — уже нет. При этом сам размер прибавки не фиксирован в законе, а зависит от числа баллов и срока выхода на пенсию. Но есть и верхняя планка, ограничивающая прибавку — доначислят не более трех пенсионных баллов», — пояснила эксперт.

Кроме того, до 1 октября будет предоставлена дополнительная надбавка размере 19,5% пенсионерам — бывшим служащим ОВД, а с 1 октября — ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей (на 15,5%).

Также с 1 октября на 4% вырастет денежное пособие для военных в отставке. Кроме того, теперь по достижении 80 лет страховая часть удваивается, до 12 802 рублей.

Индексация будет автоматической, никаких заявлений пенсионерам подавать не нужно. Для получения надбавок и индексаций пожилым людям больше не придется тратить силы на поход в Пенсионный фонд и подготовку заявления, резюмировала аналитик.