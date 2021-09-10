Массовая проверка автобусов в Петрозаводске выявила лишь одно нарушение норм безопасности

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Новости. Общество
09:15, 12 Сентября 2021

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Госавтоинспекция Петрозаводска объявила о результатах проверки технического состояния пассажирских автобусов, которые работают на городских маршрутах.

Результаты проверки опубликованы на странице ГИБДД Вконтакте.

«Тотальная проверка маршрутных автобусов ранним утром прошла на Балтийской. Инспекторы проверяли документы, предусмотренные ПДД, путевую документацию, техническое состояние транспортных средств. В ходе мероприятия у одного из автобусов выявлена техническая неисправность, при которой эксплуатация транспортного средства запрещена», — говорится в сообщении.

В отношении водителя и механика предприятия вынесены постановления об административном правонарушении.

«Контроль за пассажирским перевозками продолжается», — добавили в ГИБДД.

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Комментарии

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Олечка
2021-09-12 09:59:09
Ехала на 25-ом с Кукковки, так водитель всю дорогу трындел по телефону, громко,на весь автобус слышно было,наверняка кто нибудь на видео снял.....
Гость
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