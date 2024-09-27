Массовая проверка водителей ожидается в Петрозаводске

В городе пройдет мероприятие «Контроль трезвости».

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в понедельник, 30 сентября, в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Согласно статистике ГИБДД, за восемь месяцев 2024 года по вине выпивших водителей случилось восемь ДТП, в которых пострадали девять человек, а трое погибли.

О фактах управления автомобилями нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.