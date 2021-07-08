Массовое ДТП произошло на выезде из Петрозаводска (ФОТО)

На Вознесенском шоссе 8 июля столкнулись четыре автомобиля, информации о жертвах не поступало.

На Вознесенском шоссе в районе поворота к микрорайону Сайнаволок произошло групповое ДТП с участием легковых автомобилей KIA Spectra, Renault Logan, Peugeot 308 и Nissan Almera. Авария случилась 8 июля в 18.20 вечера.

Информация об аварии появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По версии одного из участников аварии, один автомобиль остановился на шоссе для поворота на Сайнаволок, когда в него врезалась следующая за ним машина. От удара автомобили отбросило в стороны, и каждый из них столкнулся еще с одной машиной.

Транспортные средства получили механические повреждения, информации о жертвах не поступало.