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Массовое ДТП произошло на выезде из Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Происшествия
10:19, 09 Июля 2021
фото: паблик Вконтакте «ДТП Петрозаводска и Карелии»

На Вознесенском шоссе 8 июля столкнулись четыре автомобиля, информации о жертвах не поступало.

На Вознесенском шоссе в районе поворота к микрорайону Сайнаволок произошло групповое ДТП с участием легковых автомобилей KIA Spectra, Renault Logan, Peugeot 308 и Nissan Almera. Авария случилась 8 июля в 18.20 вечера.

Информация об аварии появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По версии одного из участников аварии, один автомобиль остановился на шоссе для поворота на Сайнаволок, когда в него врезалась следующая за ним машина. От удара автомобили отбросило в стороны, и каждый из них столкнулся еще с одной машиной.

Транспортные средства получили механические повреждения, информации о жертвах не поступало.

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