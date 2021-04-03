Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)

Сразу четыре автомобиля попали в ДТП сегодня вечером на трассе "Кола" в пригороде Петрозаводска.

Авария произошла около 9 часов вечера на участке за поселком Шуя в сторону Кондопоги.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе ГИБДД, столкнулись три легковых иномарки и один микроавтобус.

По предварительным данным ГИБДД пострадали два человека. В МЧС Карелии сообщили о четверых пострадавших.

Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки, добавили в Госавтоинспекции.

По данным МЧС, в ходе ликвидации последствий ДТП было перекрыто движение автотранспорта. Сейчас на этом участке организовано реверсивное движение.

Фото и видео с места ДТП выложил один из очевидцев в группе "ДТП Петрозаводска и Карелии" Вконтакте.