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Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)

Новости. Происшествия
22:47, 03 Апреля 2021
фото: "ДТП Петрозаводска и Карелии" Вконтакте
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Сразу четыре автомобиля попали в ДТП сегодня вечером на трассе "Кола" в пригороде Петрозаводска.

Авария произошла около 9 часов вечера на участке за поселком Шуя в сторону Кондопоги.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе ГИБДД, столкнулись три легковых иномарки и один микроавтобус.

По предварительным данным ГИБДД пострадали два человека. В МЧС Карелии сообщили о четверых пострадавших.

Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки, добавили в Госавтоинспекции.

По данным МЧС, в ходе ликвидации последствий ДТП было перекрыто движение автотранспорта. Сейчас на этом участке организовано реверсивное движение.

Фото и видео с места ДТП выложил один из очевидцев в группе "ДТП Петрозаводска и Карелии" Вконтакте.

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