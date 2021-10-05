Массовое ДТП в центре Петрозаводска спровоцировал вылетевший на "красный" автомобиль (ВИДЕО)

Видео аварии с участием семи автомобилей на проспекте Ленина.

Массовая авария с участием, как утверждают очевидцы, семи автомобилей на проспекте Ленина в центре Петрозаводска было зафиксировано на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк».

Судя по видео, автомобиль, спровоцировавший аварию, с большой скоростью ехал по проспекту Ленина в сторону Онежского озера и вылетел на перекресток Ленина-Антикайнена на запрещающий сигнал светофора. На перекрестке, уходя от столкновения с двигавшимся по улице Антикайнена автомобилем, он совершил неудачный маневр и на полном ходу врезался в автомобили, ожидающие «зеленого» сигнала светофора на двух встречных полосах.

Авария произошла в 17.59, во время «час-пик» в центре города.

Ранее очевидцы прислали фото массовой аварии в центре Петрозаводска.