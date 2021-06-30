Массовое смертельное ДТП привело к 20-километровой пробке на автотрассе «Кола» (ФОТО)

Серьезное ДТП произошло сегодня в Ленинградской области на трассе «Кола» - очевидцы опубликовали жуткие кадры.

Фотографии размещены в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

По словам очевидцев, авария произошла примерно в пяти километрах от поселка Дусьево. В результате образовалась пробка протяженностью около 20 километров.

Как сообщает РИА Новости, в 14.10 на трассе столкнулись 6 автомобилей. Погиб ребенок, еще восемь человек пострадали.

«Столкнулись 6 транспортных средств (3 грузовых и 3 легковых автомобиля). В результате ДТП по предварительной информации пострадали 6 взрослых и трое детей, один из которых скончался», — сказано в сообщении.