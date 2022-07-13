Массовые проверки на дорогах пройдут в субботу в Петрозаводске

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска 16 июля будут проверять на трезвость водителей автомобилей.
Как пояснили в ведомстве, в этот день пройдет традиционное профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».
Инспекторы будут массово останавливать автомобили и проверять водителей.
За 6 месяцев 2022 года в Петрозаводске за вождение в нетрезвом виде были отстранены от управления более 400 водителей. Из них 60 человек сели за руль пьяными не в первый раз.
Те, кто хотят помочь ГИБДД бороться с пьянством за рулем, могут звонить по телефонам 715-900, 78-44-44.
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