Массовые проверки на дорогах пройдут в субботу в Петрозаводске

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска 16 июля будут проверять на трезвость водителей автомобилей.

Как пояснили в ведомстве, в этот день пройдет традиционное профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Инспекторы будут массово останавливать автомобили и проверять водителей.

За 6 месяцев 2022 года в Петрозаводске за вождение в нетрезвом виде были отстранены от управления более 400 водителей. Из них 60 человек сели за руль пьяными не в первый раз.



Те, кто хотят помочь ГИБДД бороться с пьянством за рулем, могут звонить по телефонам 715-900, 78-44-44.