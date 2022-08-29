Массовые проверки водителей, как они перевозят детей, пройдут в Петрозаводске

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска будут проверять правила перевозки детей в личном автотранспорте.

Как сообщили в ГИБДД, рейды пройдут в микрорайоне Ключевая.

«Сотрудники Госавтоинспекции проведут массовую проверку по соблюдению водителями правил перевозки юных пассажиров, а также проведут среди населения разъяснительную работу об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, обеспечивающих безопасность маленьких пассажиров в автомобиле», — говорится в сообщении.





