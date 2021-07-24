Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Петрозаводске

Автоинспекторы выйдут на дороги столицы Карелии в воскресенье.

Сегодня, 25 июля, в Петрозаводске пройдет в очередная акция Госавтоинспекции «Контроль трезвости».

По данным ГИБДД столицы Карелии, за 6 месяцев в городе произошло 4 дорожно - транспортных происшествия с участием нетрезвых водителей, в которых 5 человек получили травмы.

За этот же период автоинспекторы отстранили от управления 350 водителей, находившихся в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубым правонарушением, за которое действующим законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, автомобиль с пьяным водителем в Петрозаводске сбил дорожный знак и перевернулся.