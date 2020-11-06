Массовые проверки водителей пройдут в выходные на дорогах Петрозаводска

Госавтоинспекция Петрозаводска 7 и 8 ноября проведет профилактические мероприятия по массовой проверке водителей "Контроль трезвости".

Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Инспекторы будут останавливать автомобили на улицах города и проверять водителей на состояние алкогольного опьянение.

За 9 месяцев в Петрозаводске зарегистрировано 11 ДТП c участием нетрезвых водителей, в которых 1 человек погиб и 13 получили травмы.

За этот же период 556 нетрезвых водителей отстранены от управления транспортными средствами.

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.