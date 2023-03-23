Массовые проверки водителей с детьми пройдут в Петрозаводске

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска сегодня будут проверять правила перевозки детей в автотранспорте.
Об этом сообщили в ГИБДД.
Инспекторы будут останавливать автомобили и смотреть, как водители с детьми применяют ремни безопасности и детские удерживающие устройства.
«Помните, в ДТП наиболее уязвимыми являются дети-пассажиры: их безопасность во время поездки зависит от взрослых», — обратилась ГИБДД к жителям города.
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