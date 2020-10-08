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Массовые увольнения могут ожидать россиян до конца года

Новости. Общество
21:05, 08 Октября 2020
фото: Марина Лысцева/ТАСC
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К концу 2020 года численность сотрудников в своем коллективе планирует уменьшить каждый пятый работодатель, показали исследования.

До конца года сокращение сотрудников планирует провести каждый пятый работодатель в России. Такие результаты получены в ходе опроса, проведенного Нh.ru для Известий.

С начала кризиса из-за пандемии сокращение штатов произошло почти в половине (47%) российских компаний. В основном в числе уволенных оказались специалисты (68%).

Сложившаяся ситуация негативно отразилась и на размерах зарплат. Их снижение почувствовали на себе 37% сотрудников. При этом 11% компаний это еще предстоит.

По словам руководителя пресс-службы компании hh.ru Александра Джабарова, если вторая волна коронавируса будет такой же жесткой, как и первая, то ситуация на рынке труда станет очень сложной и опять пройдет череда увольнений.

Перевод сотрудников на дистанционную работу вновь сильно ударит по финансовому состоянию компаний, и они будут вынуждены проводить сокращение штатов, заявила директор Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина. По ее словам, могут начаться отправки работников в отпуск без содержания. Поскольку в большинстве организаций невозможно организовать удаленную работу: необходимо присутствие сотрудника на рабочем месте. По оценке эксперта, рынок труда находится в тревожном состоянии из-за новых карантинных мер.

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