Массовый падеж свиней произошел в одном из подсобных хозяйств Карелии

В Сортавальском районе в личном подсобном хозяйстве массово умерли свиньи – тревожный сигнал поступил в республиканскую ветеринарную службу, сообщили в Минсельхозе Карелии.

Так, 17 января в районе 11 часов в республиканскую ветеринарную службу поступил тревожный сигнал о массовом падеже свиней в личном подсобном хозяйстве в Сортавальском районе.

В подсобное хозяйство незамедлительно выехали специалисты Сортавальской и Лахденпохской ветстанций для проведения дезинфекции и отбора проб патологического материала для лабораторных исследований на АЧС. Из Петрозаводска оперативно выдвинулся эпизоотический отряд, оснащенный в том числе мобильной инсинераторной установкой для уничтожения трупов павших животных. Клинические и патологоанатомические признаки АЧС выявлены не были, установлена предположительная причина гибели животных - пищевое отравление.

Отобранные пробы с соблюдением нормативных требований к их упаковке и транспортировке к 19 часам были доставлены в лабораторию Республиканского центра ветеринарии и консультирования. Лабораторной диагностикой методом ПЦР к 23 часам был получен отрицательный результат по АЧС. Исследования на сибирскую язву также дали отрицательный результат.

Минсельхоз напомнил владельцам свиней о необходимости строгого соблюдения ветеринарных требований к их содержанию. Не допускается скармливание животным пищевых отходов! Это является основным механизмом заноса АЧС в хозяйство, ведь пищевая свиноводческая продукция может содержать в себе геном этого опасного вируса. Обо всех изменениях в поведении животных и их массовом падеже необходимо незамедлительно информировать ветеринарную службу.