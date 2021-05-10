Мастер-классы по бегу пройдут в двух поселках Карелии

Федерация лёгкой атлетики проведет выездные мастер-классы по бегу в поселках Прионежского района.

Федерация легкой атлетики Петрозаводска 13 мая проведет ряд выездных мастер-классов по бегу в рамках проекта «Бег — это свобода» — при поддержке Фонда президентских грантов. Об этом пишет паблик «Петрозаводск спортивный».

Участники отправятся в посёлки Шокша и Кварцитный Прионежского района. Мастер-класс будет проводить бронзовый призер Первенства мира в эстафете 4×400 метров, многократный призер первенств, чемпионатов и кубков России по легкой атлетике, мастер спорта России в беге на 400 метров — Алина Котова.

Тренируется Алина Котова у Заслуженного тренера Карелии Сергея Воробьева. В мастер-классе примут участие младшее звено (возраст 6-10 лет) поселка Кварцитный и среднее звено учащихся (возраст 10-12 лет) поселка Шокша, а также учителя сельских школ.

Организаторы проведут для детей урок с чемпионом — разминку, упражнения на растяжку, специальные беговые упражнения, увлекательные эстафеты. Все участники мастер-класса получат памятные призы и награды.