Музей "Кижи" приглашает на мастер-классы по кузнечному ремеслу

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Музей "Кижи" приглашает всех желающих попробовать себя в роли кузнеца.
В музейной кузнице в Старом городе под руководством мастера у жителей и гостей Петрозаводска появилась уникальная возможность познакомиться с традиционным кузнечным ремеслом.
Если вы хотите прийти в музейную кузницу, позвоните нам по телефону 79-98-66, выберите удобное время и одну из предложенных программ:
1. Демонстрация кузнечного ремесла в городской кузнице
На демонстрации кузнец расскажет об устройстве кузницы, о профессии кузнеца, об инструментах и приспособлениях кузниц, о добыче железа и свойствах металла, продемонстрирует ковку гвоздя.
Стоимость: 100 рублей / чел. Группа: 5 – 15 человек.
2. Мастер-класс по кузнечному ремеслу
Участники мастер-класса создадут своими руками (на выбор):
- кованое сердце;
- сувенирный гвоздь;
- вешалку-крючок;
Стоимость: 150 рублей / чел. Группа: 5 человек.
3. Мастер-класс по штамповке
На мастер-классе каждый участник сможет сделать брелок с чеканкой.
Стоимость: 150 рублей / чел. Группа: 5 – 8 человек.
Место проведения: Кузница в квартале исторической застройки Петрозаводска.
Справки и запись по телефону: (8142) 79-98-66.
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