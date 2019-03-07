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Новости. Культура
15:51, 07 Марта 2019
фото: Игорь Георгиевский

Музей "Кижи" приглашает на мастер-классы по кузнечному ремеслу

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Музей "Кижи" приглашает всех желающих попробовать себя в роли кузнеца.

В музейной кузнице в Старом городе под руководством мастера у жителей и гостей Петрозаводска появилась уникальная возможность познакомиться с традиционным кузнечным ремеслом.

Если вы хотите прийти в музейную кузницу, позвоните нам по телефону 79-98-66, выберите удобное время и одну из предложенных программ:

1. Демонстрация кузнечного ремесла в городской кузнице

На демонстрации кузнец расскажет об устройстве кузницы, о профессии кузнеца, об инструментах и приспособлениях кузниц, о добыче железа и свойствах металла, продемонстрирует ковку гвоздя.

Стоимость: 100 рублей / чел. Группа: 5 – 15 человек.

2. Мастер-класс по кузнечному ремеслу

Участники  мастер-класса создадут своими руками (на выбор):

-  кованое сердце;

- сувенирный гвоздь;

- вешалку-крючок;

Стоимость: 150 рублей / чел. Группа: 5 человек.

3. Мастер-класс по штамповке

На мастер-классе каждый участник сможет сделать брелок с чеканкой.

Стоимость: 150 рублей / чел. Группа: 5 – 8 человек.

Место проведения: Кузница в квартале исторической застройки Петрозаводска.

Справки и запись по телефону: (8142) 79-98-66. 

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