"Мастер по мормышкам" пытался провезти в Карелию щетину лося

На пресс-конференции в Россельхознадзоре Карелии рассказали, какие необычные вещи пытаются провезти через границу.

"В лесах подбирают рога оленя, лося. Не зная требований, пытаются провезти через границу. Для этого нужны разрешения и ветеринарно-сопроводительные документы, таксидермическая обработка", – рассказала Ольга Ларина, начальник отдела пограничного и внутреннего ветеринарного контроля и надзора управления Россельхознадзора по Карелии, на пресс-конференции 13 марта.

Жительница Карелии пыталась провезти разноцветные перья птиц для хендмейда. В числе необычных предметов оказалась и овечья шерсть.

Любитель холодца пытался провезти копыта. А "мастер" по изготовлению мормышек остался без щетины лося.

Все предметы животного происхождения были возвращены обратно, в Финляндию. Нарушители были привлечены к административной ответственности.