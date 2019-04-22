Мастер по покраске автомобилей украл прицеп в Петрозаводске

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В полицию Петрозаводска обратился 31-летний мужчина с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.
В начале апреля у жителя микрорайона Перевалка кто-то ночью похитил автомобильный прицеп, находившийся во дворе дома. Ущерб составил 36 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, ранее не судимого 30-летнего петрозаводчанина. По версии полицейских, ночью мужчина похитил прицеп и вывез его к себе на работу. Он занимается покраской автомобилей, поэтому планировал перекрасить прицеп, чтобы владелец его не узнал. В дальнейшем гражданин намеревался оставить похищенное себе.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Прицеп изъят и возвращен владельцу.
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