Мастер по покраске автомобилей украл прицеп в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратился 31-летний мужчина с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

В начале апреля у жителя микрорайона Перевалка кто-то ночью похитил автомобильный прицеп, находившийся во дворе дома. Ущерб составил 36 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, ранее не судимого 30-летнего петрозаводчанина. По версии полицейских, ночью мужчина похитил прицеп и вывез его к себе на работу. Он занимается покраской автомобилей, поэтому планировал перекрасить прицеп, чтобы владелец его не узнал. В дальнейшем гражданин намеревался оставить похищенное себе.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Прицеп изъят и возвращен владельцу.