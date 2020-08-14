Мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске

Жертвами 62-летнего насильника стали три девочки в возрасте 6 и 11 лет и мальчик 8 лет, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что летом прошлого года 62-летний мужчина, работая мастером по ремонту обуви, приглашал малолетних детей в арендованную им мастерскую, расположенную в подвальном помещении в одном из домов Петрозаводска, где совершал в отношении них действия сексуального характера.

Установить лицо, причастное к серии половых преступлений в отношении детей удалось в результате кропотливой и слаженной работы следователей, следователей-криминалистов республиканского управления СКР и оперативных сотрудников УМВД по Петрозаводску.

Жертвами насильника стали три девочки в возрасте 6 и 11 лет, мальчик 8 лет.

В 2011 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и отбывал в местах лишения свободы наказание сроком 5 лет.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 18,5 лет лишения свободы, отбывать которые он будет в исправительной колонии строгого режима.