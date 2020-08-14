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Мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске

Новости. Криминал
18:59, 14 Августа 2020
фото: © belnovosti.by
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Жертвами 62-летнего насильника стали три девочки в возрасте 6 и 11 лет и мальчик 8 лет, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что летом прошлого года 62-летний мужчина, работая мастером по ремонту обуви, приглашал малолетних детей в арендованную им мастерскую, расположенную в подвальном помещении в одном из домов Петрозаводска, где совершал в отношении них действия сексуального характера.

Установить лицо, причастное к серии половых преступлений в отношении детей удалось в результате кропотливой и слаженной работы следователей, следователей-криминалистов республиканского управления СКР и оперативных сотрудников УМВД по Петрозаводску.

Жертвами насильника стали три девочки в возрасте 6 и 11 лет, мальчик 8 лет.

В 2011 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и отбывал в местах лишения свободы наказание сроком 5 лет.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 18,5 лет лишения свободы, отбывать которые он будет в исправительной колонии строгого режима.

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Комментарии

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Театральный критик
2020-08-14 19:54:49
Шах и мат адептам ночного фотографв
Рай
2020-08-14 19:08:00
Хорошо что срок такой большой! Плохо что выпустят опять раньше срока,как это обычно в нашей стране!?
Повезло ,что родители изнасилованных детей не прибили его , тюрьмой спасётся..
Гость
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