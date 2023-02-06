Мастера рукопашной из Карелии завоевали 10 золотых медалей в состязаниях СЗФО

Сборная Карелии заняла третье общекомандное место в соревнованиях СЗФО по панкратиону в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщили в министерстве образования и спорта Карелии

Карельские спортсмены завоевали 21 медаль, в том числе 10 золотых. Их обладателями стали Владислав Холоша, Ричард Джафаров, Савелий Белолапов, Иман-Шапи Алиев, Илья Мых, Савелий Андреев, Матвей Герасимов, Глеб Онькин, Илья Попов и Софья Панас.

Панкратион - контактный вид спорта, в котором разрешено использование борьбы, удары ногами и руками.