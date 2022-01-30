Мастера со всей России с 9 февраля приступят к созданию снежных и ледовых скульптур в Петрозаводске

Участники конкурса снежных и ледовых скульптур, который пройдет в рамках фестиваля «Гипеборея» в Петрозаводске, приступят к созданию своих произведений 9 февраля.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации города представитель оргкомитета фестиваля, директор «Городского дома культуры» Владимир Прикуль.

По его словам, в конкурсе примут участие около 80 мастеров из разных городов России — от Санкт-Петербурга до Нижнего Тагила, от Мурманска до Ставрополя.

На набережной Онежского озера, где пройдет «Гипеборея», появятся 29 работ — 10 из них будут созданы из малых снежных кубов, еще столько же — из больших снежных кубов и 9 скульптур из льда.

Победители получат денежные премии и специальный приз главы Петрозаводска.

По словам представителя оргкомитета фестиваля, скульптуры будут круглосуточно охранять сотрудники частного охранного предприятия.

Полностью программу фестиваля смотрите здесь.