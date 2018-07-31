Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:40, 31 Июля 2018

Мама Анастасии Волочковой поразила шикарными ногами

По теме

Дамские сумки не будут считаться ручной кладью в самолетах
31.07.18 21:05
Депутаты Госдумы предложили в 40 раз повысить штраф за бизнес без лицензии
31.07.18 20:40
ФОТО: "Милый рисунок" на пижаме оказался картинками не для детей
31.07.18 20:20
Все новости
Загрузка...

Тамару Владимировну превозносят в Instagram. В отличие от ее дочери…

Мама Анастасии Волочковой — не большая любительница фотографироваться, в своей социальной сети женщина чаще публикует снимки внучки Ариадны, с которой вместе путешествует, пишет "Узнайвсе".

Но все же на днях Тамара порадовала подписчиков своей славной фотографией из Турции. "Ариша — мой лучший фотограф", — подписала кадр мама звездной балерины.

Оттенок славы Анастасии Волочковой известен всем, но в соцсети ее матери происходит совсем другая история. Пользователи рады видеть интеллигентную даму в возрасте, которая еще и потрясающе выглядит — на фото Тамара Владимировна позирует в коротких шортах и, стоит отметить, совершенно не зря.

Комментарии под фото Волочковой-старшей — сплошной поток восхищения. "Гармония тела и души!", "Супер! Стильная, загорелая! Шоколадка! Тамарочка! Вы просто красотка!", "Очень красивая, благородная женщина!", "Вы такая стройная и красивая, молодая и вообще роскошная женщина", "У вас есть вкус во всем, в манерах, в одежде, приятно видеть вас в своей ленте. Вы красотка, Тамара", — пишут пользователи.

По теме

Дамские сумки не будут считаться ручной кладью в самолетах
31.07.18 21:05
Депутаты Госдумы предложили в 40 раз повысить штраф за бизнес без лицензии
31.07.18 20:40
ФОТО: "Милый рисунок" на пижаме оказался картинками не для детей
31.07.18 20:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2018-07-31 20:20:28
Такой мамы дочь, а у самой вавилоны вместо ног.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2018, 12:36
ВИДЕО: Убийство мужчины в Петрозаводске произошло под носом наряда ГИБДД
24.07.2018, 09:17
Тела молодых супругов подняли со дна Янисъярви
28.07.2018, 21:20
Постройневшая Ксения Собчак похвасталась фигурой в купальнике
24.07.2018, 09:17
В Петрозаводске опечатаны помещения роддома и гинекологии на Луначарского
26.07.2018, 12:05
ВИДЕО: Прохожие обнаружили труп мужчины на газоне в Петрозаводске
28.07.2018, 12:39
ВИДЕО: Мужчина и женщина устроили скандал в центре Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 10:32
Капитал
Дефицит кадров и проблемы лесоустройства 4
На Национальном лесном форуме в Петрозаводске определили основные задачи и проблемы отрасли, которые предстоит решить, как на законодательном уровне, так и на местах в регионах страны.
"Путь у нас один – массовый протест" 1
30.07.2018 12:59
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
26.07.2018 16:40
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
"Карельская жемчужина" может уехать в пустыню 4
23.07.2018 12:49
Вся аналитика

Чтиво

30.07.2018 11:24
Без политики
"Деньги" показали на большом экране 1
В "Премьере" прошел показ фильма "Деньги", снятого в Петрозаводске.
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
19.07.2018 14:17
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»