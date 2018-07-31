Мама Анастасии Волочковой поразила шикарными ногами

Тамару Владимировну превозносят в Instagram. В отличие от ее дочери…

Мама Анастасии Волочковой — не большая любительница фотографироваться, в своей социальной сети женщина чаще публикует снимки внучки Ариадны, с которой вместе путешествует, пишет "Узнайвсе".

Но все же на днях Тамара порадовала подписчиков своей славной фотографией из Турции. "Ариша — мой лучший фотограф", — подписала кадр мама звездной балерины.

Оттенок славы Анастасии Волочковой известен всем, но в соцсети ее матери происходит совсем другая история. Пользователи рады видеть интеллигентную даму в возрасте, которая еще и потрясающе выглядит — на фото Тамара Владимировна позирует в коротких шортах и, стоит отметить, совершенно не зря.

Комментарии под фото Волочковой-старшей — сплошной поток восхищения. "Гармония тела и души!", "Супер! Стильная, загорелая! Шоколадка! Тамарочка! Вы просто красотка!", "Очень красивая, благородная женщина!", "Вы такая стройная и красивая, молодая и вообще роскошная женщина", "У вас есть вкус во всем, в манерах, в одежде, приятно видеть вас в своей ленте. Вы красотка, Тамара", — пишут пользователи.