Матери детей-инвалидов обращаются к депутатам в Карелии по поводу мобилизации их мужей

Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» должен быть изменен, чтобы отцы детей-инвалидов получили право на отсрочку от мобилизации.

С такой инициативой выступили депутаты парламента Карелии, написавшие обращение к заместителю председателя Государственной Думы Ирине Яровой.

«В адрес депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия поступают обращения от матерей детей-инвалидов, оказавшихся в такой сложной жизненной ситуации, по вопросу о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации по мобилизации или о демобилизации уже призванных на военную службу отцов детей-инвалидов, по причине невозможности самостоятельного, без мужской помощи и поддержки, осуществления ухода за ребенком-инвалидом, а также ухудшения состояния таких детей», — говорится в тексте обращения.

Карельские депутаты предлагают внести необходимые изменения в федеральное законодательство.

Этот вопрос обсуждался на заседании комитета по законности и правопорядку парламента Карелии.

«Если отец участвует в воспитании ребенка, если отец в семье, тогда ему будет предоставлена отсрочка. Если же он где-то на стороне, разведен, то, естественно, отсрочки ему не будет. В любом случае данный вопрос должен рассматриваться точечно», — пояснил председатель комитета Сергей Шугаев.