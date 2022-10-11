Военком Петрозаводска рассказал о сложностях призывной кампании

Начавшаяся на месяц позже обычного срока осенняя призывная кампания пока не радует военного комиссара Петрозаводска Владимира Кудрика.

Сотрудники военного комиссариата с 1 ноября тратят немало времени на розыск призывников, которые не спешат получать повестки. Родители будущих солдат не помогают военкомату — матери начинают страдать амнезией и не могут вспомнить ни где находятся их сыновья, ни их номера телефонов. О ходе призыва Владимир Кудрик рассказал на планерном совещании в администрации Петрозаводска и попросил помощи у властей города.

По словам Кудрика, этой осенью под призыв подпадают более 2,5 тысяч петрозаводчан, из них — около 1,5 тысяч подлежит отсрочке. Сейчас военкомат работает с 665 призывниками. Но более 450 человек находятся в розыске.

Куда бегут призывники и как их ищут сотрудники военкомата, читайте в статье «Осенний призыв 2022: бегство от повесток и амнезия родителей».

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