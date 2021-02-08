Материнский капитал предложат вкладывать в банки и жить на проценты

Правительство обсуждает идею разрешить россиянам инвестировать маткапитал во вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями или выпущенные госкомпаниями или госбанками.
Об этом сообщил РБК со ссылкой на проект "Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ". Предложение обсуждалось на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Предполагается, что "обналичить" материнский капитал - то есть, вложить в облигации и вскоре вывести деньги, продав эти бумаги, будет нельзя.
Семья сможет только получать на руки процентный доход от вклада или облигации.
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