Маткапитал можно будет потратить на покупку земельного участка, сообщил глава Карелии

Во время прямой линии в нашем паблике Артуру Парфенчикову предложили внести изменения в закон о региональном материнского капитала.

Сейчас жители Карелии могут использовать маткапитал на конкретные цели: оплату детского сада, обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами, улучшение жилищных условий. Однако многие хотели бы вложить эти деньги на приобретение земельного участка. Глава республики считает такое предложение разумным, тем более, что в некоторых регионах такая мера поддержки действует.



"Семья должна сама определять, на что направить средства. Поэтому, в ближайшее время мы обсудим этот вопрос с депутатами Законодательного Собрания и, надеюсь, примем решение в максимально короткие сроки, как это было, например, с решением по льготам по транспортному налогу для многодетных семей", – отметил глава республики.



Напомним, сейчас размер регионального маткапитала в Карелии составляет 105,5 тысяч рублей. За 2018 и первую половину 2019 года его получили 1796 семей.