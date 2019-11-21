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Новости. Общество
21:05, 21 Ноября 2019
фото: © pixabay.com

Маткапитал разрешат использовать на строительство жилого дома на садовом участке

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Правительство РФ одобрило законопроект, который предлагает разрешить строить и реконструировать на садовом участке жилые дома с использованием средств материнского капитала.

Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минтруда.

"Законопроектом расширяется список видов земельных участков, на которых возможно строительство или реконструкция жилого дома с использованием средств материнского капитала: добавляется садовый земельный участок", - цитирует ТАСС министра труда и социальной защиты Максима Топилина.

Изменения касаются строительства или реконструкции на садовом участке именно жилого дома. Согласно действующему законодательству, при распоряжении средствами материнского капитала на строительство или реконструкцию жилого дома, лицу, получившему материнский капитал, одновременно с заявлением о распоряжении выплатой необходимо представить также копии других документов, подтверждающих право собственности на земельный участок, право постоянного пользования земельным участком, право пожизненного наследуемого владения земельным участком, право аренды земельного участка либо право безвозмездного пользования земельным участком, предназначенным для индивидуального жилищного строительства.

Рассмотреть возможность использования средств материнского капитала на строительство и реконструкцию жилого дома на садовом участке просили россияне и депутаты Госдумы. Председатель правительства Дмитрий Медведев поддержал эту идею в ходе отчета правительства РФ в Госдуме 17 апреля 2019 года, пишет ТАСС.

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