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Маткапитал в России теперь можно тратить на репетиторов

Новости. Общество
22:00, 20 Октября 2022
фото: © Getty Images

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Правительство России расширило возможности использования материнского капитала, пишет РБК.

Правительство РФ разрешило использовать маткапитал для оплаты услуг репетиторов. Раньше выплаты можно было тратить на детсады и школы, зарегистрированные как юрлица. Теперь правительство разрешило платить средствами из маткапитала за образовательные услуги, которые предоставляют индивидуальные предприниматели, пишет РБК. 

Это частные детские сады, школы и репетиторы с государственной лицензией на образовательную деятельность. Чтобы оплатить обучение из средств маткапитала, родители должны предоставить в Пенсионный фонд заявление и договор с ИП с расчетом стоимости услуг. Это можно сделать в МФЦ, в отделении Пенсионного фонда или на его сайте, а также через госуслуги.

Издание отмечает, что в 2023 году размер материнского капитала на первого ребенка составит 589,5 тысячи рублей, на второго — 779 тысяч рублей.

Если родители уже получили маткапитал на первого ребенка, то на второго им выплатят 189,5 тысячи рублей. Эти деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, уплату первоначального взноса или долга по ипотеке, образование детей и на накопительную пенсию матери.

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