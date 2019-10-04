Матвиенко предложила держать Карелию на отдельном контроле

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что в Карелии есть накопившиеся проблемы, поэтому регион нуждается в отдельной поддержке.

Об этом Валентина Матвиенко заявила на парламентских слушаниях, посвященных проекту федерального бюджета, которые сегодня проходят в Москве в Совете федерации.

"В Карелии ситуация сложная, мы знаем, там застарелые проблемы, накопившиеся проблемы.... Прошу вас Карелию держать на отдельном контроле», - сказала Матвиенко.

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