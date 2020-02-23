МЧС Карелии назвало причину обрушения моста в поселке Олонецкого района

В Карелии произошёл обрыв тросов пешеходного подвесного моста через реку Видлица, сообщили в МЧС Карелии.

В ночь на 23 февраля в результате воздействия сильного шквалистого ветра произошёл обрыв тросов пешеходного подвесного моста через реку Видлица в деревне Гавриловка на территории Видлицкого сельского поселения.

Проход по мосту невозможен. В непосредственной близости от места происшествия пешеходные переправы отсутствуют. В населённом пункте проживают 16 человек.

В целях ликвидации последствий происшествия состоялась комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Решением комиссии установлено, что администрации сельского поселения необходимо организовать обследование аварийного моста и подготовить заключение о необходимости строительства либо ремонта моста, подготовить смету расходов по восстановлению аварийного моста.

Будет организован сход жителей, представителей администрации района, главного управления МЧС России по Карелии, противопожарной службы, ООО "ОлонецАвтодор", ООО "Видлица АГРО" по перемещению населения через реку Видлица, доставки предметов первой необходимости, противопожарной защите населённого пункта.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС России по Республике Карелия.

Ранее сообщалось, что из-за обрушения моста оторванными от "Большой земли" остались жители 10 домов.