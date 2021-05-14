МЧС Карелии опубликовало разъяснения новых требований к водителям катеров и лодок

В связи с началом навигации на водоемах Карелии МЧС опубликовало разъяснения новых Правил пользования маломерными судами, которые вступили в силу в этом году.

Одно из важных нововведений касается индивидуальных спасательных средств.

«Они должны соответствовать размеру и массе лиц, их использующих, и при применении должны быть застегнуты и обеспечивать закрепление, исключающее самопроизвольное снятие при падении в воду. Надевать спасательные жилеты необходимо на водных мотоциклах либо на буксируемых маломерными судами устройствах (бананы, водные лыжи, ватрушки), а также на беспалубных маломерных судах длиной до 4 метров. О наличии спасательных устройств обязаны позаботится владельцы плавсредств», — говорится в сообщении.

МЧС также напомнило, что в случае чрезвычайной ситуации, представляющей угрозу жизни, необходимо сообщить об этом по телефону «101» или «112».