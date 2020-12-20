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МЧС Карелии пообещало "крутые призы" участникам конкурса к юбилею ведомства

Новости. Общество
06:40, 21 Декабря 2020
фото: МЧС Карелии
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МЧС Карелии объявило о проведении конкурса поздравительных видеороликов, посвященных 30-летию ведомства.

Условия конкурса опубликованы на странице МЧС Карелии Вконтакте.

"Мы объявляем конкурс стихотворений с крутыми призами...Для того , чтобы принять участие в конкурсе вам необходимо записать короткое видео, в котором вы можете рассказывать стих или петь песню приуроченные к празднику спасателей. Таким образом мы покажем нашим героям, как важна их профессия и вдохновим их на новые свершения", - сообщили в МЧС.

Итоги объявят 28 декабря.

В МЧС пояснили, какие призы ждут победителей: "статуэтка спасателя, две банки вкуснейшего карельского варенья и блокнот с чрезвычайной символикой".

Готовые видео можно присылать на адрес электронной почты pressmchskarelia@yandex.ru

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