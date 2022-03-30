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МЧС Карелии предупредило о наказании за сжигание травы и мусора

Новости. Общество
07:15, 21 Апреля 2022
фото: © Виталий Невар/ТАСС

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В преддверии пожароопасного периода МЧС России по Республике Карелия предупредило жителей республики об ответственности за сжигание мусора и травы даже на дачных участках.

Обращение МЧС размещено на официальном сайте администрации Петрозаводска.

«Запрещено разводить костры и сжигать мусор во дворах, на приусадебных участках, землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в лесопарковых зонах, на других открытых территориях. Пал травы во время весенней уборки может нанести урон здоровью, лишить людей жилья, причинить экологический и экономический ущерб», — говорится в обращении.

Нарушение действующих требований влечет за собой административную ответственность, а в отдельных случаях — уголовное наказание, напомнили в МЧС.

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