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МЧС Карелии предупреждает о ливнях и сильном ветре

Новости. Общество
14:19, 05 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Сильные дожди и ветер с порывами до 15-18 м/с ожидаются сегодня ночью, сообщили в МЧС Карелии.

Со второй половины ночи 6 июля и днем местами по республике ожидаются сильные дожди, по южным и центральным районам усиление южного, юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша,  Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский муниципальные районы.

Существует вероятность (0,3) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-07-05 15:51:56
Граждане! На Сямозеро ни-ни! Ни с детями, ни без никого! НИ-НИ! СОВСЕМ!!!

:) :) :)
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