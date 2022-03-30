МЧС Карелии предупреждает об усилении ветра

Погода ухудшится 2 мая, сообщили в МЧС Карелии.

МЧС Карелии в телефонной рассылке сообщает, что в понедельник, 2 мая, на территории республики ухудшится погода.

«С 15.00 в понедельник, 2 мая, в республике ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15-17 м/с. Жителям Карелии следует соблюдать осторожность при нахождении на улице», - говорится в сообщении ведомства.