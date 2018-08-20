МЧС Карелии проведет внеплановые проверки избирательных участков

Сотрудники надзорных органов МЧС проводят проверки противопожарной безопасности избирательных участков, которые будут задействованы в единый день голосования 9 сентября.

Всего будут проверены 58 тысяч участков, в том числе организованных на объектах образования.

"В территориальные органы МЧС России направлено указание о проведении внеплановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности всех помещений для голосования и размещения избирательных комиссий", - говорится в сообщении.

На избирательных участках сотрудники Госпожнадзора проверят состояние эвакуационных путей и выходов, работоспособность систем автоматической противопожарной защиты и противопожарного водоснабжения, наличие первичных средств пожаротушения, а также возможность подъезда и установки пожарной техники на случай возгорания.