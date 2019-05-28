МЧС: На Карелию обрушатся грозы и сильный ветер

В Карелии 29 мая увеличится риск возникновения ЧС из-за гроз, ливней и сильного ветра, сообщили в МЧС Карелии.

В среду, 29 мая, на территории Карелии ожидается ухудшение погодных условий: на юге республики возможны ливни, грозы, усиление ветра (при грозах) до 15-18 м/с.



Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.



Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона "112", в случае пожара с мобильного телефона по номеру "101", со стационарного телефона 01.

Действует телефон доверия МЧС Карелии: 8(8142)79-99-99.