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МЧС назвало гиблые места для грибников

Новости. Общество
20:40, 22 Августа 2020
фото: Столица на Онего
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Специалисты МЧС рассказали о наиболее опасных местах в лесу для грибников и дали соответствующие рекомендации.

Собираясь в лес за грибами, необходимо уведомить родных и близких о своем маршруте, а также узнать прогноз погоды, указывают спасатели, пишет РИА Новости.

"Обязательно ознакомьтесь с прогнозом погоды и в случае ухудшения климатических условий, таких как шквалистый ветер, проливной дождь или гроза, лучше воздержаться от похода. Обязательно возьмите заряженный мобильный телефон, для того чтобы вызвать спасателей по телефону 101 или 112, если потеряетесь", – цитирует специалистов издание.

Наибольшую опасность при походах в лесу представляют болота, напомнили в ведомстве. При перемещении по болоту силы тратятся быстрее, а скорость становится крайне низкой, при этом в темное время суток риск оказаться в трясине возрастает. На болотах необходимо избегать любых участков, на которых отсутствуют деревья и кусты, отметили специалисты.

"Большую опасность представляют места, где чувствуется, как почва ходит под ногами, и на поверхности видны расходящиеся волны. В качестве страховки найдите крепкую и легкую, не очень толстую палку. Она должна быть выше вас (на два-три метра) и не ломаться при ударе о землю. Двигайтесь без спешки, придерживаясь мест с кустарником, деревцами, кочками", – рекомендуют специалисты.

Также, собираясь в лес, необходимо не забывать о клещах и продумать специальную одежду. Можно использовать специальные противоэнцефалитные костюмы, а если их нет, то лучше надевать светлую и однотонную одежду, поскольку на ней легче всего заметить насекомых.

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